Repor Asl, 2.129 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi e i vaccinati comune per comune

Sono 2.129 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia nel 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo ancora i conti con il Covid19 e, da quando è partita la campagna di vaccinazione, anche il numero dei residenti – tra medici, infermieri e personale sanitario e anziani ospiti delle case di cura e delle rsa secondo il piano della fase uno che hanno ricevuto una dose. Sette giorni fa erano 2.106.

I numeri mostrano che non è il momento di abbassare la guardia, il virus continua a circolare come dimostrano i focolai scoppiati a Miggiano, Matino e Casarano (solo per citarne alcuni) che pesano ora sul bilancio tracciato dall’Azienda Sanitaria di via Miglietta. Preoccupano, non poco, i contagi nella residenza per anziani di Matino, dove per il momento ci sono 74 positivi, 47 ospiti e 27 operatori sanitari. Tutti a sintomatici o con pochi sintomi. C’è poi il capitolo scuole.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Tutti i comuni, chi con più casi chi con meno, stanno facendo i conti con il virus. Nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – sono riportate le città e i borghi e il numero dei contagi che stanno affrontando.

Alessano 15 casi, 126 vaccini somministrati

Alezio 20 casi, 131 vaccini somministrati

Alliste 24 casi, 58 vaccini somministrati

Andrano 16 casi, 221 vaccini somministrati

Aradeo 10 casi, 146 vaccini somministrati

Arnesano 26 casi, 50 vaccini somministrati

Bagnolo del Salento 8 casi, 27 vaccini somministrati

Botrugno 8 casi, 108 vaccini somministrati

Calimera 2 casi, 168 vaccini somministrati

Campi Salentina 8 casi, 210 vaccini somministrati

Cannole 36 casi, 21 vaccini somministrati

Caprarica di Lecce 5 casi, 38 vaccini somministrati

Carmiano 23 casi, 166 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 10 casi, 69 vaccini somministrati

Casarano 119 casi, 366 vaccini somministrati

Castri’ di Lecce 6 casi, 49 vaccini somministrati

Castrignano dei Greci 12 casi, 51 vaccini somministrati

Castrignano del Capo 12 casi, 119 vaccini somministrati

Cavallino 25 casi, 255 vaccini somministrati

Collepasso 44 casi, 134 vaccini somministrati

Copertino 17 casi, 520 vaccini somministrati

Corigliano d’Otranto 9 casi, 124 vaccini somministrati

Corsano 12 casi, 91 vaccini somministrati

Cursi 7 casi, 56 vaccini somministrati

Cutrofiano 49 casi, 252 vaccini somministrati

Diso 4 casi, 86 vaccini somministrati

Gagliano del Capo 20 casi, 122 vaccini somministrati

Galatina 30 casi, 588 vaccini somministrati

Galatone 26 casi, 184 vaccini somministrati

Gallipoli 32 casi, 539 vaccini somministrati

Giuggianello 3 casi, 18 vaccini somministrati

Giurdignano 6 casi, 32 vaccini somministrati

Guagnano 7 casi, 61 vaccini somministrati

Lecce 220 casi, 2.084 vaccini somministrati

Lequile 13 casi, 161 vaccini somministrati

Leverano 9 casi, 226 vaccini somministrati

Lizzanello 32 casi, 228 vaccini somministrati

Maglie 41 casi, 430 vaccini somministrati

Martano 19 casi, 149 vaccini somministrati

Martignano 2 casi, 28 vaccini somministrati

Matino 128 casi, 207 vaccini somministrati

Melendugno 9 casi, 102 vaccini somministrati

Melissano 51 casi, 67 vaccini somministrati

Melpignano 13 casi, 47 vaccini somministrati

Miggiano 28 casi, 86 vaccini somministrati

Minervino di Lecce 3 casi, 44 vaccini somministrati

Monteroni di Lecce 56 casi, 190 vaccini somministrati

Montesano Salentino 9 casi, 93 vaccini somministrati

Morciano di Leuca 13 casi, 50 vaccini somministrati

Muro Leccese 19 casi, 91 vaccini somministrati

Nardo’ 35 casi, 515 vaccini somministrati

Neviano 4 casi, 84 vaccini somministrati

Nociglia 5 casi, 50 vaccini somministrati

Novoli 11 casi, 120 vaccini somministrati

Ortelle 7 casi, 74 vaccini somministrati

Otranto 3 casi, 86 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 39 vaccini somministrati

Parabita 76 casi, 163 vaccini somministrati

Patu’ 7 casi, 25 vaccini somministrati

Poggiardo 10 casi, 264 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 43 casi, 122 vaccini somministrati

Racale 72 casi, 114 vaccini somministrati

Ruffano 18 casi, 120 vaccini somministrati

Salice Salentino 14 casi, 100 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 73 vaccini somministrati

Sanarica 5 casi, 32 vaccini somministrati

San Cesario di Lecce 7 casi, 132 vaccini somministrati

San Donato di Lecce 7 casi, 91 vaccini somministrati

Sannicola 11 casi, 79 vaccini somministrati

San Pietro in Lama 4 casi, 79 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 4 casi, 66 vaccini somministrati

Scorrano 43 casi, 252 vaccini somministrati

Secli’ 4 casi, 50 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 1 caso, 170 vaccini somministrati

Soleto 3 casi, 115 vaccini somministrati

Specchia 14 casi, 99 vaccini somministrati

Spongano 11 casi, 135 vaccini somministrati

Squinzano 20 casi, 173 vaccini somministrati

Sternatia 6 casi, 31 vaccini somministrati

Supersano 4 casi, 42 vaccini somministrati

Surano 11 casi, 37 vaccini somministrati

Surbo 34 casi, 170 vaccini somministrati

Taurisano 73 casi, 139 vaccini somministrati

Taviano 60 casi, 224 vaccini somministrati

Tiggiano 10 casi, 97 vaccini somministrati

Trepuzzi 42 casi, 270 vaccini somministrati

Tricase 40 casi, 821 vaccini somministrati

Tuglie 11 casi, 75 vaccini somministrati

Ugento 28 casi, 147 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 3 casi, 62 vaccini somministrati

Veglie 10 casi, 164 vaccini somministrati

Vernole 14 casi, 96 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 41 vaccini somministrati

San Cassiano 9 casi, 64 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 50 vaccini somministrati

Porto Cesareo 6 casi, 65 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 13 casi, – vaccini somministrati

Totali 2.129 casi, 15.486 vaccini somministrati

I ricoveri

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 2.129. Al momento, sono 161 le persone ricoverate: 24 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 11 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 5 presso altre unità del Santa Caterina Novella. 16 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, 40 in Pmeumologia del DEA, 31 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 34 nel reparto post-covid di San Cesario.

Per leggere il report completo, clicca qui.