Covid-19, in calo gli attuali positivi in provincia di Lecce: 2.236 contagi. La lista comune per comune

Sono 2.236 gli attuali positivi in provincia di Lecce, contro i 2.324 dello scorso 27 novembre. Sono questi i numeri riportati nel report della Asl di Lecce che, ogni settimana, monitora il numero delle persone che fanno i conti con il Covid-19 o che non hanno più sintomi e sono in attesa del tampone. Una buona notizia, insomma: dopo settimane di crescita continua, ad un certo momento, esponenziale, il numero di positivi sembra virare verso il basso.

Ad appena qualche ora di distanza dall’annuncio dell’ultimo dpcm che “regolerà” il mese delle festività natalizie, si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel, anche se è ancora troppo presto per tirare un sospiro di sollievo. I numeri rimangono sempre più contenuti delle altre province pugliesi. Ad incidere sul bilancio regionale, infatti, sono soprattutto Bari e Foggia, dove il sistema sanitario è messo sotto pressione.

I contagi comune per comune

Tutti i comuni stanno facendo i conti con i contagi da Covid-19. Nel report della Asl sono riportati i casi attualmente positivi, comune per comune, accompagnato anche da un altro dati: l’incidenza su mille abitanti.

Alessano 17 casi, 2,7

Alezio 7 casi, 1,2

Alliste 19 casi, 2,9

Andrano 11 casi, 2,3

Aradeo 7 casi, 0,8

Arnesano 13 casi, 3,2

Bagnolo Del Salento 1 caso, 0,6

Botrugno 1 caso, 0,4

Calimera 23 casi, 3,3

Campi Salentina 46 casi, 4,5

Cannole 13 casi, 7,8

Caprarica di Lecce 9 casi, 3,8

Carmiano 67 casi, 5,6

Carpignano Salentino 14 casi, 3,8

Casarano 54 casi, 2,7

Castri’ Di Lecce 6 casi,2,1

Castrignano dei Greci 6 casi, 1,6

Castrignano del Capo 8 casi, 1,5

Cavallino 54 casi, 4,2

Collepasso 12 casi, 2,1

Copertino 51 casi, 2,2

Corigliano d’Otranto 6 casi,1,0

Corsano 13 casi,2,4

Cursi 30 casi, 7,4

Cutrofiano 17 casi,1,9

Diso 8 casi, 2,8

Gagliano del Capo 3 casi, 0,6

Galatina 65 casi,2,5

Galatone 24 casi,1,6

Gallipoli 56 casi,2,8

Giuggianello 2 casi,1,7

Giurdignano 2 casi,1,0

Guagnano 29 casi,5,2

Lecce 255 casi,2,6

Lequile 8 casi,0,9

Leverano 39 casi,2,8

Lizzanello 45 casi,3,7

Maglie 26 casi,1,9

Martano 52 casi,5,8

Martignano 2 casi,1,2

Matino 30 casi,2,7

Melendugno 56 casi,5,6

Melissano 30 casi,4,3

Melpignano 0 casi,0,0

Miggiano 6 casi,1,8

Minervino di Lecce 8 casi, 2,2

Monteroni di Lecce 38 casi, 2,8

Montesano Salentino 6 casi, 2,3

Morciano di Leuca 3 casi, 0,9

Muro Leccese 7 casi, 1,4

Nardo’ 67 casi, 2,1

Neviano 8 casi, 1,6

Nociglia 3 casi, 1,4

Novoli 37 casi, 4,8

Ortelle 3 casi, 1,3

Otranto 16 casi, 2,7

Palmariggi 2 casi, 1,4

Parabita 15 casi, 1,7

Patu’ 6 casi, 3,6

Poggiardo 19 casi, 3,2

Presicce-Acquarica 14 casi, 1,4

Racale 51 casi, 4,7

Ruffano 33 casi, 3,4

Salice Salentino 29 casi, 3,6

Salve 10 casi, 2,2

Sanarica 5 casi, 3,4

San Cesario di Lecce 20 casi, 2,5

San Donato di Lecce 11 casi, 2,0

Sannicola 20 casi, 3,5

San Pietro in Lama 12 casi, 3,4

Santa Cesarea Terme 13 casi, 4,4

Scorrano 13 casi, 1,9

Secli’ 14 casi, 7,5

Sogliano Cavour 20 casi, 5,0

Soleto 14 casi, 2,6

Specchia 16 casi, 3,4

Spongano 3 casi, 0,8

Squinzano 41 casi, 3,0

Sternatia 5 casi, 2,3

Supersano 12 casi, 2,8

Surano 0 casi, 0,0

Surbo 20 casi, 1,3

Taurisano 109 casi, 9,3

Taviano 11 casi, 0,9

Tiggiano 3 casi, 1,0

Trepuzzi 23 casi, 1,6

Tricase 69 casi, 4,0

Tuglie 1 caso, 0,2

Ugento 34 casi, 2,8

Uggiano la Chiesa 7 casi, 1,6

Veglie 49 casi, 3,6

Vernole 10 casi, 1,4

Zollino 4 casi, 2,1

San Cassiano 0 casi, 0,0

Castro 4 casi, 1,7

Porto Cesareo 31 casi, 4,9

Temporaneamente Presenti 24

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 2.236. Al momento, sono 134 le persone ricoverate, contro le 136 persone ricoverate una settimana fa: 38 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 30 in Pmeumologia del DEA, 22 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi, 32 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 11 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 1 presso altre unità dello stesso Santa Caterina Novella.