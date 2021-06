Report Asl, 911 Covid-positivi in provincia di Lecce. Contagi e “vaccinati” comune per comune

Come ogni settimana da quando è scoppiata la pandemia, il report della Asl scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma aspettano il risultato negativo del tampone di controllo. Al 4 giugno sono 911 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 1.417. Un calo che dimostra come la terza ondata che ha messo in difficoltà il sistema sanitario sia ormai superata, anche se non bisogna mai abbassare la guardia e continuare a rispettare quelle regole di base necessarie ad evitare la diffusione del virus.

Sul fronte dei ricoveri sono 90 le persone che hanno bisogno di cure in Ospedale, di cui 2 in Rianimazione. Erano 134 sette giorni fa.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione, aperta agli under 40 che possono prenotare un appuntamento seguendo le classi di età, nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose, distribuiti in base al Comune di residenza. Numeri alla mano sono le somministrazioni totali di cui monodose, i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, che hanno fatto anche il “richiamo”.

Numeri alla mano sono 474.705 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 300.726 prime dosi, 159.731 seconde dosi e 14.248 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 3.839 sono state somministrate nella fascia 16-19, 14.552 nella fascia 20-29, 23.442 nella fascia 30-39, 41.448 nella fascia 40-49, 72.635 nella fascia 50-59, 102.462 nella fascia 60-69, 110.931 nella fascia 70-79, 86.681 nella fascia 80-89, 18.715 negli over 90.

Per leggere il report completo clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce è dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. A Lecce sono 105 gli attuali positivi. A Nardò 64.

I Comuni covid-free, colorati di bianco, sono: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castri di Lecce, Castro, Castrignano del Capo, Corigliano d’Otranto, Corsano, Diso, Giuggianello, Melpignano, Minervino di Lecce, Morciano di Leuca, Nociglia, Ortelle, Palmariggi, Patù, Poggiardo, Salve, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Surano, Tiggiano, Uggiano La Chiesa, San Cassiano.

Alessano 3 casi, 2.575 vaccini somministrati

Alezio 2 casi, 2.085 vaccini somministrati

Alliste 4 casi, 2.102 vaccini somministrati

Andrano 6 casi, 2.241 vaccini somministrati

Aradeo 29 casi, 3.687 vaccini somministrati

Arnesano 17 casi, 1.569 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 721 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.320 vaccini somministrati

Calimera 3 casi, 3.162 vaccini somministrati

Campi Salentina 7 casi, 4.176 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 712 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 3 casi, 1.147 vaccini somministrati

Carmiano 22 casi, 4.403 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 1 caso, 1.686 vaccini somministrati

Casarano 19 casi, 7.165 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 0 casi, 1.217 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 10 casi, 1.608 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 0 casi, 2.231 vaccini somministrati

Cavallino 13 casi, 5.037 vaccini somministrati

Collepasso 4 casi, 2.383 vaccini somministrati

Copertino 63 casi, 9.442 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 0 casi, 2.503 vaccini somministrati

Corsano 0 casi, 2.052 vaccini somministrati

Cursi 2 casi, 1.560 vaccini somministrati

Cutrofiano 2 casi, 3.923 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 1.573 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 2 casi, 1.998 vaccini somministrati

Galatina 24 casi, 11.287 vaccini somministrati

Galatone 52 casi, 6.173 vaccini somministrati

Gallipoli 15 casi, 8.125 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 531 vaccini somministrati

Giurdignano 1 caso, 725 vaccini somministrati

Guagnano 9 casi, 2.252 vaccini somministrati

Lecce 105 casi, 40.027 vaccini somministrati

Lequile 11 casi, 3.278 vaccini somministrati

Leverano 19 casi, 5.267 vaccini somministrati

Lizzanello 16 casi, 4.528 vaccini somministrati

Maglie 2 casi, 6.138 vaccini somministrati

Martano 6 casi, 3.610 vaccini somministrati

Martignano 4 casi, 760 vaccini somministrati

Matino 26 casi, 3.827 vaccini somministrati

Melendugno 19 casi, 3.637 vaccini somministrati

Melissano 10 casi, 2.377 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 899 vaccini somministrati

Miggiano 2 casi, 1.440 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 0 casi, 1.518 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 22 casi, 5.180 vaccini somministrati

Montesano Salentino 3 casi, 1.142 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 1.362 vaccini somministrati

Muro Leccese 3 casi, 2.156 vaccini somministrati

Nardo’ 64 casi, 12.449 vaccini somministrati

Neviano 4 casi, 2.073 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 1.027 vaccini somministrati

Novoli 10 casi, 3.325 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 1.121 vaccini somministrati

Otranto 1 caso, 2.109 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 674 vaccini somministrati

Parabita 7 casi, 3.466 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 677 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 2.723 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 4 casi, 3.658 vaccini somministrati

Racale 16 casi, 3.487 vaccini somministrati

Ruffano 2 casi, 3.230 vaccini somministrati

Salice Salentino 6 casi, 3.105 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 1.775 vaccini somministrati

Sanarica 5 casi, 615 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 3 casi, 3.132 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 3 casi, 2.542 vaccini somministrati

Sannicola 8 casi, 2.295 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 0 casi, 1.499 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.449 vaccini somministrati

Scorrano 1 caso, 2.770 vaccini somministrati

Secli’ 20 casi, 928 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 0 casi, 1.821 vaccini somministrati

Soleto 2 casi, 2.268 vaccini somministrati

Specchia 1 caso, 1.899 vaccini somministrati

Spongano 4 casi, 1.694 vaccini somministrati

Squinzano 13 casi, 5.202 vaccini somministrati

Sternatia 5 casi, 1.074 vaccini somministrati

Supersano 1 caso, 1.520 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 710 vaccini somministrati

Surbo 24 casi, 5.531 vaccini somministrati

Taurisano 17 casi, 3.519 vaccini somministrati

Taviano 36 casi, 4.517 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.065 vaccini somministrati

Trepuzzi 12 casi, 5.710 vaccini somministrati

Tricase 2 casi, 6.925 vaccini somministrati

Tuglie 11 casi, 1.873 vaccini somministrati

Ugento 14 casi, 4.230 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 0 casi, 1.714 vaccini somministrati

Veglie 15 casi, 4.980 vaccini somministrati

Vernole 4 casi, 2.995 vaccini somministrati

Zollino 1 caso, 844 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 969 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.224 vaccini somministrati

Porto Cesareo 18 casi, 2.044 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 16 casi, – vaccini somministrati

Totali 911 casi, 314974 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 90. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 13 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 15 in medicina interna dello stesso Ospedale, 4 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 2 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 23 in Pneumologia del Dea e 19 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 5. Sono 9 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.