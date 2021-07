Covid, 172 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della asl con i dati della settimana

Sono 172 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 273. Quella prima 373. È scritto nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che ancora stanno facendo i conti con il Covid19, le persone alle prese con il virus o che attendono il risultato negativo del tampone di controllo. I ricoverati sono 22. Erano 32 sette giorni fa. Molti reparti sono ormai vuoti con zero pazienti.

La variante delta, quella indiana, che preoccupa gli esperti per la velocità di trasmissione (sembra sia molto più contagiosa dell’alfa – quella inglese – dominante anche in Puglia) non sembra aver influito sulla curva dei contagi, anche se l’attenzione resta alta come dimostrano le circolari della Regione che impongono di sottoporre al tampone molecolare, entro 72 ore, i contatti stretti dei positivi e il sequenziamento, a caso, di 60 test in modo da avere un quadro delle varianti che circolano nella Regione.

Da quando è partita la campagna di vaccinazione, nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose (o anche il cosiddetto “richiamo”), distribuiti in base al Comune di residenza.

Per leggere il report completo clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl, come detto, è riportato il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce, che solo qualche mese fa era dipinta di diverse sfumature di blu più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi, ora mostra più zone colorate di bianco. Segno che sono molti i comuni covid-free.

Nessun caso si registra a Alliste, Bagnolo Del Salento, Botrugno, Cannole, Caprarica Di Lecce, Carpignano Salentino, Castri’ Di Lecce, Corigliano D’otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano Del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Martignano, Matino, Melissano, Melpignano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano Di Leuca, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patu’, Poggiardo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salve, San Cesario Di Lecce, San Donato Di Lecce, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Secli’, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole, Zollino, San Cassiano.

Alessano 1 caso, 3.416 vaccini somministrati

Alezio 2 casi, 2.915 vaccini somministrati

Alliste 0 casi, 3.029 vaccini somministrati

Andrano 1 caso, 2.949 vaccini somministrati

Aradeo 3 casi, 5.063 vaccini somministrati

Arnesano 4 casi, 2.193 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 1.057 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.742 vaccini somministrati

Calimera 1 caso, 4.324 vaccini somministrati

Campi Salentina 4 casi, 5.715 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 991 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.493 vaccini somministrati

Carmiano 1 caso, 6.209 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 2.402 vaccini somministrati

Casarano 1 caso, 10.337 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 0 casi, 1.722 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 6 casi, 2.383 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 1 caso, 3.069 vaccini somministrati

Cavallino 1 caso, 7.078 vaccini somministrati

Collepasso 1 caso, 3.114 vaccini somministrati

Copertino 1 caso, 13.522 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 0 casi, 3.473 vaccini somministrati

Corsano 0 casi, 2.822 vaccini somministrati

Cursi 0 casi, 2.295 vaccini somministrati

Cutrofiano 0 casi, 5.264 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 2.016 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 0 casi, 2.744 vaccini somministrati

Galatina 4 casi, 15.274 vaccini somministrati

Galatone 5 casi, 8.296 vaccini somministrati

Gallipoli 2 casi, 10.477 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 733 vaccini somministrati

Giurdignano 0 casi, 1.053 vaccini somministrati

Guagnano 1 caso, 3.082 vaccini somministrati

Lecce 44 casi, 54.046 vaccini somministrati

Lequile 2 casi, 4.604 vaccini somministrati

Leverano 5 casi, 7.336 vaccini somministrati

Lizzanello 8 casi, 6.529 vaccini somministrati

Maglie 2 casi, 8.262 vaccini somministrati

Martano 0 casi, 5.328 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 1.013 vaccini somministrati

Matino 0 casi, 5.462 vaccini somministrati

Melendugno 3 casi, 5.400 vaccini somministrati

Melissano 0 casi, 3.253 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 1.303 vaccini somministrati

Miggiano 0 casi, 1.955 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 5 casi, 2.063 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 3 casi, 7.340 vaccini somministrati

Montesano Salentino 0 casi, 1.557 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 1.819 vaccini somministrati

Muro Leccese 0 casi, 2.942 vaccini somministrati

Nardo’ 2 casi, 17.499 vaccini somministrati

Neviano 0 casi, 3.061 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 1.403 vaccini somministrati

Novoli 1 caso, 4.446 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 1.487 vaccini somministrati

Otranto 0 casi, 3.083 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 898 vaccini somministrati

Parabita 0 casi, 4.798 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 934 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 3.728 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 0 casi, 5.108 vaccini somministrati

Racale 0 casi, 4.972 vaccini somministrati

Ruffano 0 casi, 4.499 vaccini somministrati

Salice Salentino 4 casi, 4.385 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 2.393 vaccini somministrati

Sanarica 2 casi, 879 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 0 casi, 4.446 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 0 casi, 3.317 vaccini somministrati

Sannicola 0 casi, 2.966 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 1 caso, 1.956 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.891 vaccini somministrati

Scorrano 2 casi, 3.808 vaccini somministrati

Secli’ 0 casi, 1.144 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 3 casi, 2.356 vaccini somministrati

Soleto 0 casi, 3.004 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 2.628 vaccini somministrati

Spongano 0 casi, 2.275 vaccini somministrati

Squinzano 1 caso, 7.110 vaccini somministrati

Sternatia 0 casi, 1.393 vaccini somministrati

Supersano 0 casi, 2.112 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 976 vaccini somministrati

Surbo 12 casi, 8.095 vaccini somministrati

Taurisano 0 casi, 5.160 vaccini somministrati

Taviano 0 casi, 6.075 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.556 vaccini somministrati

Trepuzzi 3 casi, 7.927 vaccini somministrati

Tricase 1 caso, 9.609 vaccini somministrati

Tuglie 0 casi, 2.647 vaccini somministrati

Ugento 1 caso, 5.941 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 0 casi, 2.507 vaccini somministrati

Veglie 7 casi, 7.154 vaccini somministrati

Vernole 0 casi, 4.203 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 1.200 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 1.292 vaccini somministrati

Castro 1 caso, 1.523 vaccini somministrati

Porto Cesareo 4 casi, 2.933 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 15 casi, – vaccini somministrati

Totali 172 casi, 435241 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 22. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 8 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 0 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 7 in Pneumologia del Dea e 4 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 0. Sono 3 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.