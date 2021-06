273 attuali positivi in provincia di Lecce. Comuni covid-free e contagiati nel report della Asl

Della terza ondata che ha messo in difficoltà gli Ospedali ‘Covid’ è rimasto solo qualche strascico come dimostra il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che ancora stanno facendo i conti con il Covid19. Sono sempre meno, infatti, le persone alle prese con il virus o che attendono il risultato negativo del tampone di controllo: 273, questo il dato degli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 373. Quella prima 595. I ricoverati sono 32. Molti reparti sono ormai vuoti con zero pazienti

Almeno per il momento sembra che la variante delta, quella indiana, che preoccupa per la velocità di trasmissione non sembra aver influito sulla curva dei contagi che continua a scendere.

Da quando è partita la campagna di vaccinazione, nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose (o anche il cosiddetto “richiamo”), distribuiti in base al Comune di residenza.

Sono 618.317 le dosi di vaccino somministrate somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 390.346 prime dosi, 207.182 seconde dosi e 20.789 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 8.368 sono state somministrate nella fascia 12-19, 23.669 nella fascia 20-29, 34.395 nella fascia 30-39, 76.711 nella fascia 40-49, 114.670 nella fascia 50-59, 122.726 nella fascia 60-69, 126.824 nella fascia 70-79, 90.674 nella fascia 80-89, 20.280 negli over 90.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl, come detto, è riportato il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce che solo qualche mese fa era dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi, ora mostra più zone colorate di bianco. Segno che sono molti i comuni covid-free.

Nessun caso si registra a Alliste, Bagnolo Del Salento, Botrugno, Calimera, Cannole, Caprarica Di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castri’ Di Lecce, Corigliano D’Otranto, Corsano, Cutrofiano, Gagliano Del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Martignano, Melpignano, Miggiano, Minervino Di Lecce, Montesano Salentino, Morciano Di Leuca, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patu’, Poggiardo, Ruffano, Salve, Sanarica, San Cesario Di Lecce, San Donato Di Lecce, Santa Cesarea Terme, Secli’, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Tiggiano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Zollino, San Cassiano, Castro.

Alessano 1 caso, 3.264 vaccini somministrati

Alezio 2 casi, 2.738 vaccini somministrati

Alliste 0 casi, 2.836 vaccini somministrati

Andrano 1 caso, 2.833 vaccini somministrati

Aradeo 8 casi, 4.802 vaccini somministrati

Arnesano 4 casi, 2.064 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 1.006 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.679 vaccini somministrati

Calimera 0 casi, 4.103 vaccini somministrati

Campi Salentina 5 casi, 5.366 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 940 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.428 vaccini somministrati

Carmiano 0 casi, 5.798 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 2.278 vaccini somministrati

Casarano 7 casi, 9.654 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 0 casi, 1.650 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 14 casi, 2.205 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 2 casi, 2.933 vaccini somministrati

Cavallino 5 casi, 6.676 vaccini somministrati

Collepasso 1 caso, 2.947 vaccini somministrati

Copertino 11 casi, 12.926 vaccini somministrati

Corigliano D’Otranto 0 casi, 3.243 vaccini somministrati

Corsano 0 casi, 2.681 vaccini somministrati

Cursi 2 casi, 2.107 vaccini somministrati

Cutrofiano 0 casi, 4.937 vaccini somministrati

Diso 1 caso, 1.939 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 0 casi, 2.625 vaccini somministrati

Galatina 4 casi, 14.461 vaccini somministrati

Galatone 9 casi, 7.867 vaccini somministrati

Gallipoli 2 casi, 9.960 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 691 vaccini somministrati

Giurdignano 0 casi, 965 vaccini somministrati

Guagnano 2 casi, 2.888 vaccini somministrati

Lecce 79 casi, 51.321 vaccini somministrati

Lequile 3 casi, 4.357 vaccini somministrati

Leverano 3 casi, 6.898 vaccini somministrati

Lizzanello 3 casi, 6.182 vaccini somministrati

Maglie 5 casi, 7.840 vaccini somministrati

Martano 0 casi, 5.025 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 959 vaccini somministrati

Matino 1 caso, 5.135 vaccini somministrati

Melendugno 5 casi, 5.098 vaccini somministrati

Melissano 2 casi, 3.077 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 1.221 vaccini somministrati

Miggiano 0 casi, 1.846 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 0 casi, 1.954 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 8 casi, 6.870 vaccini somministrati

Montesano Salentino 0 casi, 1.473 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 1.731 vaccini somministrati

Muro Leccese 0 casi, 2.795 vaccini somministrati

Nardo’ 2 casi, 16.545 vaccini somministrati

Neviano 0 casi, 2.952 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 1.342 vaccini somministrati

Novoli 4 casi, 4.199 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 1.428 vaccini somministrati

Otranto 0 casi, 2.857 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 846 vaccini somministrati

Parabita 0 casi, 4.568 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 901 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 3.535 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 1 caso, 4.764 vaccini somministrati

Racale 1 caso, 4.650 vaccini somministrati

Ruffano 0 casi, 4.178 vaccini somministrati

Salice Salentino 4 casi, 4.113 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 2.268 vaccini somministrati

Sanarica 0 casi, 827 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 0 casi, 4.196 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 0 casi, 3.159 vaccini somministrati

Sannicola 1 caso, 2.804 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 2 casi, 1.831 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.830 vaccini somministrati

Scorrano 2 casi, 3.547 vaccini somministrati

Secli’ 0 casi, 1.093 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 2 casi, 2.220 vaccini somministrati

Soleto 0 casi, 2.877 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 2.471 vaccini somministrati

Spongano 0 casi, 2.180 vaccini somministrati

Squinzano 4 casi, 6.727 vaccini somministrati

Sternatia 0 casi, 1.339 vaccini somministrati

Supersano 0 casi, 1.988 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 923 vaccini somministrati

Surbo 19 casi, 7.588 vaccini somministrati

Taurisano 0 casi, 4.733 vaccini somministrati

Taviano 2 casi, 5.761 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.471 vaccini somministrati

Trepuzzi 7 casi, 7.441 vaccini somministrati

Tricase 2 casi, 9.022 vaccini somministrati

Tuglie 0 casi, 2.494 vaccini somministrati

Ugento 1 caso, 5.519 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 0 casi, 2.372 vaccini somministrati

Veglie 11 casi, 6.696 vaccini somministrati

Vernole 1 caso, 4.000 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 1.133 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 1.226 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.477 vaccini somministrati

Porto Cesareo 5 casi, 2.772 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 12 casi, – vaccini somministrati

Totali 273 casi, 411135 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 32. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 8 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 1 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 14 in Pneumologia del Dea e 5 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 0. Sono 4 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.