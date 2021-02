Covid, 1.482 attuali positivi in provincia di Lecce. Nel report della Asl i comuni “contagiati”

Sono 1.482 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 1.589. È scritto nel report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini alle prese con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone. I numeri non devono incoraggiare i cittadini ad abbassare la guardia, anche perché da una scintilla possono scoppiare focolai importanti che finiscono per pesare nella conta totale dei nuovi casi.

A Guagnano, il sindaco Claudio Maria Sorrento ha invitato i cittadini a fare attenzione, dopo un aumento dei positivi nella frazione di Villa Baldassarre legati ad un bar del posto. «Bisogna sempre usare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. E, soprattutto, i contatti stretti di un positivo devono mettersi in quarantena e non andarsene in giro a diffondere il virus» ha dichiarato in un video, pubblicato sulla pagina Facebook.

Anche a Calimera, l’aumento dei contagi ha spinto il primo cittadino a scrivere su Facebook alcune raccomandazioni utili. «La pattuglia della polizia locale riporta episodi di assembramento nelle piazze ed in villa.

Stiamo intervenendo in queste ore, con una ordinanza per consentire l’accesso alle piazze e ai giardini pubblici solo per il tempo strettamente necessario ad usufruire dei servizi ivi presenti» si legge.

Ma è importante proteggersi anche in famiglia «Impariamo a proteggerci anche in famiglia.

Evitiamo pranzi, evitiamo di prendere un caffè ed una birra dimenticando il distanziamento e la mascherina. Qualsiasi leggerezza, in questo momento, agevola la diffusione del virus e ostacola le possibilità di adeguato tracciamento e isolamento dei contatti a rischio».

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report sono riportate le città e i borghi e il numero dei contagi che stanno facendo i conti con il virus. Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose. E questo venerdì comprendono anche gli over 80. La fase due del “piano” tocca, infatti, gli anziani ultraottantenni e i lavoratori del mondo della scuola.

Alessano 14 casi, 297 vaccini somministrati

Alezio 9 casi, 204 vaccini somministrati

Alliste 6 casi, 144 vaccini somministrati

Andrano 8 casi, 340 vaccini somministrati

Aradeo 20 casi, 281 vaccini somministrati

Arnesano 19 casi, 132 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 1 caso, 45 vaccini somministrati

Botrugno 2 casi, 171 vaccini somministrati

Calimera 45 casi, 359 vaccini somministrati

Campi Salentina 10 casi, 497 vaccini somministrati

Cannole 2 casi, 59 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 5 casi, 99 vaccini somministrati

Carmiano 25 casi, 392 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 6 casi, 115 vaccini somministrati

Casarano 31 casi, 773 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 7 casi, 111 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 3 casi, 122 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 2 casi, 238 vaccini somministrati

Cavallino 68 casi, 490 vaccini somministrati

Collepasso 13 casi, 216 vaccini somministrati

Copertino 29 casi, 1.025 vaccini somministrati

Corigliano d’Otranto 1 caso, 212 vaccini somministrati

Corsano 6 casi, 190 vaccini somministrati

Cursi 1 caso, 94 vaccini somministrati

Cutrofiano 21 casi, 475 vaccini somministrati

Diso 3 casi, 174 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 6 casi, 241 vaccini somministrati

Galatina 65 casi, 1.154 vaccini somministrati

Galatone 69 casi, 481 vaccini somministrati

Gallipoli 24 casi, 995 vaccini somministrati

Giuggianello 8 casi, 31 vaccini somministrati

Giurdignano 3 casi, 56 vaccini somministrati

Guagnano 7 casi, 199 vaccini somministrati

Lecce 254 casi, 4.433 vaccini somministrati

Lequile 16 casi, 284 vaccini somministrati

Leverano 16 casi, 436 vaccini somministrati

Lizzanello 39 casi, 384 vaccini somministrati

Maglie 28 casi, 822 vaccini somministrati

Martano 13 casi, 377 vaccini somministrati

Martignano 1 caso, 62 vaccini somministrati

Matino 40 casi, 370 vaccini somministrati

Melendugno 14 casi, 225 vaccini somministrati

Melissano 9 casi, 142 vaccini somministrati

Melpignano 2 casi, 84 vaccini somministrati

Miggiano 7 casi, 160 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 0 casi, 127 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 17 casi, 442 vaccini somministrati

Montesano Salentino 4 casi, 160 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 1 caso, 105 vaccini somministrati

Muro Leccese 1 caso, 180 vaccini somministrati

Nardo’ 33 casi, 1269 vaccini somministrati

Neviano 3 casi, 152 vaccini somministrati

Nociglia 4 casi, 82 vaccini somministrati

Novoli 13 casi, 353 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 148 vaccini somministrati

Otranto 12 casi, 181 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 79 vaccini somministrati

Parabita 18 casi, 302 vaccini somministrati

Patu’ 3 casi, 59 vaccini somministrati

Poggiardo 7 casi, 414 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 14 casi, 305 vaccini somministrati

Racale 16 casi, 283 vaccini somministrati

Ruffano 34 casi, 237 vaccini somministrati

Salice Salentino 15 casi, 255 vaccini somministrati

Salve 13 casi, 135 vaccini somministrati

Sanarica 1 caso, 59 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 27 casi, 298 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 6 casi, 176 vaccini somministrati

Sannicola 10 casi, 203 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 1 caso, 131 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 156 vaccini somministrati

Scorrano 14 casi, 383 vaccini somministrati

Secli’ 3 casi, 122 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 4 casi, 254 vaccini somministrati

Soleto 5 casi, 212 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 205 vaccini somministrati

Spongano 2 casi, 218 vaccini somministrati

Squinzano 12 casi, 399 vaccini somministrati

Sternatia 4 casi, 89 vaccini somministrati

Supersano 1 caso, 79 vaccini somministrati

Surano 4 casi, 63 vaccini somministrati

Surbo 17 casi, 371 vaccini somministrati

Taurisano 21 casi, 314 vaccini somministrati

Taviano 24 casi, 498 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 148 vaccini somministrati

Trepuzzi 25 casi, 521 vaccini somministrati

Tricase 12 casi, 1231 vaccini somministrati

Tuglie 8 casi, 150 vaccini somministrati

Ugento 13 casi, 322 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 1 caso, 126 vaccini somministrati

Veglie 37 casi, 413 vaccini somministrati

Vernole 28 casi, 204 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 85 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 103 vaccini somministrati

Castro 1 caso, 79 vaccini somministrati

Porto Cesareo 5 casi, 133 vaccini somministrati

Totali 1.482 casi, 31.204 vaccini somministrati.

I ricoveri in Ospedale

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 136. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 23 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 16 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 15 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 37 in Pneumologia del Dea e 25 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 20 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.

Per leggere il report completo clicca qui.