Ricatti hard verso la ex e una pistola puntata per controllare il cellulare? 58enne finisce in carcere

Finisce in manette, un 58enne di Merine accusato di ricatti hard verso la ex e minacce anche con la pistola.

Nella mattinata di oggi, G.D.V. è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip Cinzia Vergine e richiesta dal pm Luigi Mastroniani. L’uomo è assistito dal legale Stefano Prontera e dovrà presentarsi nelle prossime ore davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.

La denuncia

I fatti si sarebbero verificati a partire da ottobre del 2018, fino al mese di febbraio scorso. Le indagini sono scattate a seguito di ben nove denunce presentate dalla vittima, assistita dall’avvocato Fabrizio Pisanello. Tanti gli episodi di molestie e pedinamenti, riferiti dalla 30enne agli inquirenti. Tra di essi, la minaccia del suo ex di diffondere dei filmati hard che ritraevano i loro rapporti sessuali, nel caso in cui lei si fosse rifiutata di tornare con lui. Infatti, l’ex compagno aveva installato una telecamera, occultata in un cartone, proprio di fronte al letto. E dopo la fine della relazione, aveva iniziato a ricattarla.

Non solo, poiché in una circostanza, G.D.F. avrebbe brandito una pistola contro di lei per controllarle il cellulare. E ancora si fa riferimento nell’ordinanza ad un gps piazzato sulla sua vettura per monitorare ogni spostamento ed a pedinamenti sul posto di lavoro o sotto casa. Inoltre, il 58enne avrebbe “tamponato” deliberatamente la macchina della sua ex, parcheggiata per strada, con la propria auto. E vengono infine contestate dalla Procura una serie di minacce verbali del tipo: “Se non stai con me ti brucio casa”.

G.D.F. Risponde dei reati di stalking, tentata estorsione e danneggiamento.