Rifiuti abbandonati per strada a Ugento, la “segnalazione” di Italia Nostra

Polistirolo, pedane in legno e rifiuti di ogni tipo abbandonati in gran quantità da incivili senza volto né nome tanto da creare una vera e propria discarica a cielo aperto. Un cumulo di spazzatura che non è passato inosservato ai volontari di Italia Nostra – Sud Salento, l’associazione che ha come mission la tutela dell’ambiente e la difesa del territorio.

Scoperto lo scempio, in località Carmine ad Ugento, un fazzoletto di terra che confina con il comune di Alliste e a pochi passi di distanza dal centro abitato di Felline, l’Associazione presieduta da Marcello Seclì ha preso carta e penna per scrivere una lettera alle autorità e chiedere a chi di competenza – dall’amministrazione alle Forza dell’Ordine – un intervento immediato.

«Ai bordi di una strada vicinale che interseca la Via Vicinale Carmine – si legge – è stata depositata di recente una gran quantità di polistirolo, unitamente ad alcune pedane in legno e ad altri materiali, che per la loro consistenza e caratteristiche possono disperdersi facilmente nell’ambiente circostante (dove si

svolgono importanti attività agricole) e/o essere oggetto di attività combustione determinando così ulteriori e rilevanti danni ambientali».

Poco distante, accanto al canale del Consorzio di bonifica sono stati gettati altri rifiuti speciali (plastica di ogni tipo) provenienti, probabilmente, da attività agricole e altrettanto pericolosi per l’ambiente.

Per questo, l’Associazione ha voluto inviare una missiva per chiedere ai destinatari, ciascuno in base alle proprie competenze, di effettuare tempestivamente le opportune verifiche per rilevare lo stato dei luoghi, le caratteristiche e le condizioni dei rifiuti abbandonati. E agli uomini in divisa di avviare le indagini per dare un volto e un nome ai responsabili dello “scempio”.

Una volta conclusi i rilevi, bisognerà provvedete a rimuovere i rifiuti abbandonati, secondo le dovute modalità.