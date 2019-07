Portavano i turisti in barca alla scoperta delle grotte, ma l’escursione è ‘pericolosa’: erano off-limits per rischio crolli

L’escursione alla scoperta delle Grotte costiere è costata cara a tre persone, “pizzicate” dagli uomini in divisa in luoghi off-limits. Già da giorni i riflettori della Guardia Costiera di Gallipoli si sono accesi alla ricerca dei ‘furbetti’ che non rispettano la normativa che impone, tra l’altro, l’interdizione della navigazione in prossimità e all’interno della Grotta del Drago, della Grotta delle Tre Porte e della Grotta fiume, tutte nel territorio del comune di Castrignano del Capo.

Nonostante la diffida emessa nei confronti delle società e delle ditte del settore, tre imbarcazioni, di cui due adibite al trasporto di passeggeri, si sono avventurate nelle grotte inaccessibili per il rischio di crollo considerato “elevato”. L’escursione, in buona sostanza, violava l’ordinanza 87/2018 della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Tanto è bastato per finire nei guai. I conduttori delle unità navali sono stati identificati e deferiti all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 Cod. Penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” e dell’art. 1231 Cod. Nav. “Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione”.

Off-limits molti tratti della costa per rischio crolli

Come noto e come dimostrato dai recenti fatti di Torre dell’Orso, parte del litorale salentino, classificato come a rischio geomorfologico elevato – PG2 e molto elevato – PG3 nel Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (PAI), è sottoposto a pericoli di crollo. Per cui è considerato pericoloso anche il transito negli specchi acquei su cui si affacciano questi monumenti naturali. Per questo la Guardia Costiera che ha il compito di vigilare sulla sicurezza in mare ha emanato specifiche ordinanze di interdizione per le aree a rischio che vietano la balneazione, la navigazione e ogni altra attività ad essa connessa all’interno degli specchi acquei in prossimità dei costoni rocciosi interessati da potenziali fenomeni franosi. Analogamente per alcune grotte ha consentito e disciplinato la modalità di avvicinamento ad esse tramite l’impiego di appositi corridoi di lancio.