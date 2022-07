Scoppia una rissa nel centro storico e finisce nel sangue, accoltellato un 21enne

Durante una rissa, scoppiata nel cuore della notte nel centro storico di Lecce, è spuntato un coltello o un’arma da taglio tant’è che per un 21enne, originario di Molfetta, ma residente nel capoluogo salentino da diversi anni, la serata si è conclusa con una corsa all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice giallo per le ferite riportate durante il parapiglia.

Sono stati alcuni passanti a chiedere aiuto. Quando hanno notato in via dei Perroni, una delle strade più frequentate della movida, la violenta scazzottata hanno chiamato il 113, ma all’arrivo delle volanti della Polizia per terra – non lontano dalla chiesa di San Matteo – c’era solo il ragazzo, spaventato e ferito con un’arma da taglio. Un coltello, probabilmente. L’orologio aveva da poco segnato le 3.00, quando l’ambulanza, giunta sul posto, ha accompagnato il malcapitato al Pronto Soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso. Non è in pericolo di vita, se la caverà con qualche giorno di prognosi.

Quante persone abbiano preso parte alla rissa, al momento, è difficile dirlo. Gli uomini in divisa sperano di dare un volto e un nome ai protagonisti grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Dalle immagini sembrerebbero coinvolti almeno una decina di ragazzi. Importante sarà la testimonianza della vittima e delle persone presenti.