Scoppia una rissa a Porta San Biagio, un ferito. Scattano quattro denunce

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce si sono recati presso Porta San Biagio in quanto era stato segnalato lo scoppio di una rissa.

Giunti sul posto gli uomini di “Viale Otranto”si sono trovati di fronte a un capannello di persone che era intervenuto per sedare la zuffa.

Una volta calmati gli animi, gli agenti hanno ascoltato i testimoni e ricostruito la vicenda.

Il litigio è scoppiato tra quattro persone, due 17enni e due maggiorenni per futili motivi. I poliziotti hanno appreso, altresì, che uno dei litiganti, si era recato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una ferita lacero-contusa, guaribile in otto giorni.

Al termine degli accertamenti i quattro sono stati tutti denunciati per il reato di rissa.