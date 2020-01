Rissa nel market, marocchino ubriaco ruba una bottiglia e aggredisce dipendente e operatori del 118

Tensione in viale Marche, dove una violenta rissa scoppiata all’interno di un supermarket gestito da cittadini indiani ha rischiato di prendere una piega tragica.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che la scintilla sia scattata quando un marocchino, visibilmente ubriaco, si è presentato nel locale pretendendo dal dipendente di consegnargli il denaro contenuto nel registratore di cassa. Di fronte al rifiuto del giovane indiano di acconsentire alla sua richiesta, l’uomo ha afferrato una bottiglia di vino dagli scaffali e si è diretto verso l’uscita salvo essere fermato poco prima di guadagnarsi la via di fuga.

A quel punto le cose sono cominciate a degenerare. Il commesso ha, giustamente, invitato il cittadino straniero a lasciare la merce se non aveva intenzione di pagare ricevendo, per tutta risposta, una lunga sequela di minacce.

La lite, sempre più animata, è proseguita fino a quando dalle parole non si è passati ai fatti. Anzi alle mani. Ad avere la peggio è stato il giovane indiano colpito alla testa con la bottiglia ‘rubata’, accompagnato da un’ambulanza del 118 all’Ospedale “Vito Fazzi”, dove è arrivato in codice rosso per dinamica. Ha rimediato un trauma cranico, diverse ferite e la rottura del setto nasale.

Ma non è finita qui. L’uomo se l’è presa anche con il personale di un’auto medica giunta sul posto per soccorrere il ferito. Si divincolava, in preda ai fumi dell’alcool, e non è stato facile per i sanitari riportarlo alla calma. Anzi, più cercavano di farlo ragionare più lui si scagliava con violenza. Anche l’ambulanza è stata presa a calci e pugni.

Per riportare l’ordine è stato necessario l’intervento dei Carabinieri e degli uomini della polizia municipale. Una volta riportato alla calma, il cittadino marocchino è stato trasportato, come l’uomo ferito, in Ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Alle indagini il compito di ricostruire i dettagli dell’accaduto.