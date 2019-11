38 arresti e 122 denunce per violenze sulle donne in un anno nella provincia. L’Arma dà i numeri e illumina “Via Lupiae” di arancione

30 misure cautelari coercitive non accompagnate dalla custodia emesse dal Giudice per le indagini preliminari (allontanamento dalla casa familiare della ex o di divieto avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa) nei confronti di persone di sesso maschile per i loro comportamenti vessatori, minacciosi e violenti nei confronti delle mogli o conviventi, prevalentemente per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali o atti persecutori; 122 invece, gli uomini denunciati a piede libero per gli stessi reati e che, per la minor gravità della condotta, non sono stati colpiti da alcuna misura; 38 gli arresti in flagranza di reato che hanno consentito la fine immediata della condotta violenta e vessatoria grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Sono infine 44 le misure cautelari obbligatorie accompagnate dalla custodia (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari) per gli stessi reati di violenza di genere ai danni di donne che hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti ad opera dell’ex marito o ex convivente e che, rivolgendosi a un presidio dell’Arma, a seguito delle indagini da parte dei militari, hanno posto fine al dramma che stavano vivendo.

Sono questi i risultati conseguiti dagli uomini della “Benemerita” del Comando provinciale di Lecce nel corso dell’ultimo anno contro i reati nei confronti delle donne resi noti in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Le iniziative nella giornata contro la violenza sulle donne

Ma l’attività del Carabinieri non si ferma solo a questo, numerose sono state le iniziative di informazione contro questa tipologia di condotta.

In occasione della ricorrenza della “Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comando della Legione “Puglia” ha organizzato, presso l’aula magna del Liceo scientifico statale “Enrico Fermi”, un incontro sull’argomento, nel corso del quale sono stati presentati cinque cortometraggi, realizzati dagli studenti di scuola media superiore di alcuni istituti scolastici delle province della regione, in collaborazione con i comandi provinciali, nell’ambito delle iniziative per la diffusione della cultura della legalità.

All’evento, che si inserisce nella più ampia attività di diffusione della cultura della legalità tra i giovani promossa dall’Arma, attraverso una campagna annuale di incontri svolti presso le scuole medie e superiori di tutto il territorio nazionale (visite di gruppi di studenti presso strutture della “Benemerita, progetti a hoc condotti con gli enti locali e il mondo associazionistico di settore), è intervenuto il Comandante della Legione Generale Alfonso Manzo.

La videoproduzione realizzata dal Comando Provinciale di Lecce e dal Liceo scientifico “Da Vinci” di Maglie è stata la più applaudita dal pubblico presente alla manifestazione e ha riscosso molto successo per la tematica affrontata e il messaggio che ha inteso lanciare in occasione della ricorrenza.

Il video sarà proposto nei prossimi mesi in occasione degli incontri futuri che i Carabinieri svolgeranno presso le scuole.

Il Comando di “Via Lupiae” illuminato di arancione

Inoltre da ieri la sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, nell’ambito dell’iniziativa di “Soroptimist International d’Italia”, sarà illuminata di arancione per 10 giorni, in occasione della campagna “Orange the World to Ttop Violence Against Women”.