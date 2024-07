Guida in stato di ebbrezza, nove patenti ritirate e segnalate due persone all’Autorità Giudiziaria

Giorni all’insegna dei controlli nel Comune di Gallipoli quelli trascorsi dai Carabinieri della locale Compagnia locale.

Un servizio straordinario di che rientra nel piano “Estate Sicura” messo in atto dal Comando Provinciale di Lecce.

Il dispositivo ha mirato a contrastare la criminalità predatoria, a prevenire la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, soprattutto nel territorio gallipolino ad alto afflusso turistico.

L’attività, che ha coinvolto numerosi militari dell’Arma, si è articolata su varie zone del Comune rivierasco, con particolare attenzione al lungomare e principali arterie in ingresso e uscita del centro e ha interessato oltre 80 veicoli con l’identificazione di circa 265 persone.

Il risultato dell’intenso servizio di verifica è stato l’irrogazione di 20 contravvenzioni al Codice della Strada. 9 le patenti ritirate di cui 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria, comportamento estremamente pericoloso che mette a rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni.

Significativo il fatto che alcuni dei giovani presenti nelle vicinanze dei posti di controllo, spontaneamente, si siano avvicinati e abbiano chiesto ai Carabinieri di sottoporsi al test precursore prima di, eventualmente, mettersi al volante. Azione fatta per evitare di guidare con un tasso alcolemico superiore al consentito, così da non mettere a repentaglio l’incolumità propria e altrui.

Naturalmente, che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.