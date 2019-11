Trovano un borsello con 4mila euro in contanti e chiamano la Polizia. Il nobile gesto di due ragazzi

Sono le ‘bravate’ dei ragazzi, più o meno gravi, a conquistare spesso le prime pagine dei giornali. Raramente trovano spazio le buone azioni, che sono tante. Come quella accaduta ieri mattina, quando due dipendenti del negozio Globo del centro commerciale di Cavallino hanno chiamato subito gli uomini della Questura per consegnare un borsello da uomo ‘pieno zeppo’ di soldi. Dentro poco meno di 4mila euro in contanti, 3.950 per la precisione. Una bella somma che avrebbe fatto gola a chiunque. Fortunatamente l’onestà, cosa che si dice sia rara al giorno d’oggi, ha avuto la meglio.

Un nobile gesto, con un piccolo giallo

Dopo averlo trovato nel settore abbigliamento, i due dipendenti non ci hanno pensato due volte e hanno chiesto aiuto agli agenti per restituirlo al legittimo proprietario. Rintracciarlo, fortunatamente, è stato semplice grazie ad alcuni documenti personali che hanno permesso di dare un volto e un nome all’uomo: F.A. (queste le sue iniziali) di San Cesario di Lecce. Tutto è bene quel che finisce bene, ma il nobile gesto ha svelato un piccolo giallo.

L’uomo è stato ‘sbadato’ come inizialmente si era pensato o è la vittima di un furto? Il malcapitato, infatti, ha raccontato agli uomini in divisa che il borsello gli era stato sottratto la sera prima, mentre stava facendo acquisti. Ed aveva provveduto, a sua volta, a bussare alla porta delle Forze dell’Ordine per sporgere denuncia.

L’uomo, che non immaginava che avrebbe mai ritrovato il borsello, ha voluto conoscere i due ragazzi, ai quali ha consegnato la somma di 200 euro a testa come ringraziamento per il nobile gesto.