Trovata Aurora, lieto fine per la 12enne leccese scomparsa. Era andata a Parma

Dopo ore di angoscia e una mobilitazione che ha coinvolto tutta Italia, si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda di Aurora , la giovane 12enne scomparsa da Lecce . La ragazza è stata rintracciata a Parma , sana e salva, ponendo fine all’apprensione della famiglia e della comunità.

L’allarme era scattato ieri mattina, quando la giovanissima era uscita di casa, per recarsi a scuola. Tuttavia, non ha mai raggiunto l’istituto e il suo telefono cellulare è risultato immediatamente spento, facendo crescere la preoccupazione dei familiari.

Fondamentale per le ricerche è stata l’ipotesi fornita dalla madre stessa. Dalle sue segnalazioni e dalle indagini sulle tracce digitali, le destinazioni più probabili per la fuga erano state indicate in Isernia, Bolzano o, appunto, Parma.

La pista che ha guidato le forze dell’ordine si è rivelata quella giusta: Aurora aveva intrapreso un lungo viaggio, completamente da sola, verso l’Emilia Romagna.