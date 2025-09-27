Trovata Aurora, lieto fine per la 12enne leccese scomparsa. Era andata a Parma

L’allarme era scattato ieri mattina, quando la giovanissima era uscita di casa, per recarsi a scuola. Tuttavia, non ha mai raggiunto l’istituto

