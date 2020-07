Ritrovato il cadavere dell’imprenditore ‘avvistato’ nelle acque di Andrano

Ritrovato al largo del Ciolo il corpo senza vita dell’imprenditore 59enne di Castiglione d’Otranto, probabilmente annegato nello specchio d’acqua che bagna la Marina di Andrano. Terminano così le ricerche che andavano avanti da più di 24 ore, da quando alcuni pescatori avevano ‘segnalato’ la presenza di un cadavere in mare, non lontano da Grotta Verde. Molto più di un ‘sospetto’ dato che il portafoglio e i pantaloni dell’uomo erano stati ritrovati sulla scogliera, poco distante anche l’auto parcheggiata.

Che cosa sia accaduto è difficile dirlo. Forse ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno o è stato trascinato via dalle correnti che non gli hanno dato la possibilità di tornare a riva o di chiedere aiuto. Supposizioni, ipotesi tutte da confermare. L’unica cosa certa è che un passante ha notato il corpo senza vita galleggiare in acqua e ha lanciato l’allarme ai carabinieri. Ascoltato il racconto del testimone, gli uomini in divisa hanno avvisato la capitaneria di porto di Gallipoli.

E la macchina dei soccorsi è partita. Le ricerche si sono concluse da poco. Il corpo recuperato, dopo gli accertamenti di rito, sarà restituito alla famiglia.