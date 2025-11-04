Esce da casa per andare al cimitero e non vi fa ritorno, ritrovato dai Carabinieri 86enne di Galatina

La scomparsa di un anziano a Galatina ha tenuto in apprensione familiari e cittadini, ma grazie al pronto intervento dei Carabinieri la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, i militari della Stazione di Galatina hanno rintracciato – in buono stato di salute – un uomo di 86 anni del posti, di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa nel pomeriggio.

L’anziano, nella mattinata, si era allontanato a piedi dalla propria abitazione per recarsi, come di consueto, al cimitero, senza però fare ritorno a casa. Non vedendolo rientrare e temendo per la sua incolumità, la figlia si è rivolta ai militari dell’Arma, che hanno immediatamente avviato le ricerche.

A seguito della denuncia di scomparsa, è stato attivato il Piano provinciale di ricerca per persone scomparse, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Gallipoli e con il supporto delle Centrali Operative e dei sistemi di geolocalizzazione. Il segnale del dispositivo elettronico in uso all’uomo ha inizialmente restituito una posizione nel centro cittadino di Galatina, permettendo ai militari di concentrare le attività in quell’area. Grazie a un’intensa e ininterrotta attività di pattugliamento e controllo del territorio, l’uomo è stato ritrovato poco prima della mezzanotte, stanco ma in buone condizioni di salute.

Dopo le prime verifiche, è stato riaffidato ai familiari.