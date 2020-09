Accanto alla stalla scoppia un incendio, i caschi rossi lo spengono e salvano un cavallo

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, impegnati a domare l’incendio scoppiato in una stalla, all’interno di una tenuta agricola nelle campagne di Salve. I caschi rossi, giunti sul posto una volta scattato l’allarme, sono riusciti a contenere le fiamme che avevano bruciato alcune balle di fieno, accatastate sotto la tettoia del box dove era custodito un cavallo, messo in salvo senza conseguenze prima che fosse tardi.

Origine dolosa

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il rogo non sarebbe stato ‘accidentale’ ma provocato dalla mano dell’uomo. Durante il sopralluogo, una volta evitato il peggio, sono state ritrovate delle ‘tracce’ che confermerebbero l’origine dolosa del rogo che – almeno stando ad una prima quantificazione – non ha causato danni ingenti. Tolte le balle di fieno che sono andate distrutte, fiamme e fumo hanno annerito le pareti e la tettoria. Nulla in più.

Sul posto si sono precipitati anche i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Tricase che hanno ascoltato il proprietario. L’uomo ha raccontato di non aver subito mai alcun tipo di minaccia. E di essere estraneo ai fatti.

Le indagini sono ancora in corso, ma gli uomini in divisa non potranno contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non è escluso che possano cercare nella zona altri “occhi elettronici” in grado di raccontare cosa sia accaduto poco prima dell’alba.