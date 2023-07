E sono 3. Arriva un’altra rotatoria su viale della Cavalleria

Nel giro di un anno, forse meno, sono arrivate 3 grandi rotatorie sulla strada che collega via della Cavalleria alla via di Fondone, quella che conduce all’aeroporto di Lecce-Lepore e alla riserva delle Cesine. L’ultima in ordine di tempo è stata realizzata a tempo di record in questi giorni all’altezza del complesso Agave, prima degli svincoli per la tangenziale est.

Da questo punto alla grande rotatoria a ridosso del Centro Ippico Militare della scuola di Cavalleria si contano nemmeno 400 metri, il che significa che i criteri di organizzazione e sicurezza stradale sono ampiamente rivoluzionati e garantiti. L’opera appare utile specie per la direzione di marcia in uscita dal complesso abitativo alle porte del capoluogo e si inserisce in una visione infrastrutturale che mette in rete i centri urbani più vicini, come gli abitati di Merine, Acaya, e Strudà, piccole frazioni che ormai gravitano fortemente attorno alla città di Lecce.

Oggi l’attraversamento della via per il mare non è più un rischio ed anche il traffico sembra più snello, anche perché nel periodo estivo ci si accorge prima e maggiormente di tutto questo