Deruba il responsabile del centro di ricerca e nasconde i soldi nelle mutande, arrestato 45enne

Pensava di passare inosservato ma così non è stato. A finire nei guai è stato un uomo, Mario De Luca, 45enne leccese arrestato dagli agenti in servizio presso la Sezione Volante della Questura di Lecce per i reati di furto aggravato ed evasione.

Nella mattinata di oggi, il pluripregiudicato del capoluogo salentino si è introdotto in uno degli uffici interni del Cril, Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio dell’Università del Salento con sede presso l’ospedale Vito Fazzi. Durante l’orario di lavoro, dunque, il malintenzionato si è introdotto negli uffici del Centro, area di solito interdetta al pubblico, in cerca occasioni.

È proprio qui che si è impossessato di 160 euro: la somma di denaro, infatti, era custodita in un marsupio di proprietà del responsabile del centro di ricerca. Il malcapitato, avendo notato la presenza dell’estraneo, si è insospettito, chiedendo al pluripregiudicato di fermarsi senza sortire alcun effetto. Il responsabile, dunque, ha controllato il portafogli e i sospetti non erano infondati: le banconote erano sparite dal portafogli.

Tanto è bastato per correre dietro al ladro che, però, non è stato assistito dalla fortuna. Fuori dagli uffici, infatti, si trovavano dei poliziotti, lì presenti per una manifestazione e l’aiuto non è tardato ad arrivare. Immediatamente è intervenuta anche una pattuglia della Sezione Volanti che, a seguito della perquisizione sull’uomo, ha rinvenuto, accartocciate e nascoste negli slip indossati, le banconote appena sottratte.

Ulteriori accertamenti hanno rilevato, inoltre, che il malintenzionato fosse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari: all’ora del fatto, l’uomo avrebbe dovuto essere in casa propria. Mario De Luca è stato tratto in arresto e, come disposto dal magistrato di turno, ristretto agli arresti domiciliari.