Surbo, rubano 14mila euro di profumi durante l’orario di apertura: smantellato gruppo criminale

Avevano rubato profumi da un negozio, un colpo ben organizzato che ha permesso ai ladri di portare via della merce per un valore complessivo di 14mila euro. Sono state le registrazioni ad incastrarli, grazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di Surbo, insieme al personale della sezione operativa del Nor della Compagnia di Lecce e con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Foggia. Gli uomini in divisa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di R. C. F., 30enne nato a Foggia, e P. R., 31enne, anche lei nata a Foggia. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso, insieme ad altre tre persone, due delle quali sottoposte all’obbligo di dimora.

I fatti

Era il 5 dicembre scorso quando i due si sono resi protagonisti del furto ai danni di una profumeria all’interno del centro commerciale di Surbo. In quell’occasione, i malfattori erano riusciti a portare via dagli scaffali del negozio molti profumi, per un valore totale di 14mila euro. Nel corso della giornata, infatti, i ladri erano entrati ed usciti dal negozio più volte, utilizzando borse schermate in grado di eludere i sistemi antitaccheggio.

Sono stati i filmati a tradirli. Grazie ad una attenta attività investigativa, basata sulla visione delle registrazioni di videosorveglianza e analisi dei tabulati telefonici, gli autori del reato sono stati identificati e l’intero gruppo criminale è stato smantellato. R.C.F. e P.R. sono infatti stati condotti agli arresti domiciliari, mentre ad altri due è stato applicato l’obbligo di dimora nel comune di Foggia.