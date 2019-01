Rubano cosmetici e prodotti alimentari da un supermercato, due donne finiscono nei guai per 20 euro

Per venti euro sono finite nei guai con l’accusa di «furto aggravato». Questo il valore della merce che due donne hanno sottratto dagli scaffali di un supermercato di Martano. Così, L.M. (queste le sue iniziali) 30enne nata in Moldavia e A.T., 58enne nata in Romania, entrambe residenti a Melendugno, sono state deferite in stato di libertà dagli uomini in divisa, dopo gli accertamenti del caso.

I fatti

Tutto è cominciato la mattina del 26 gennaio, quando le due donne sono state ‘sorprese’ dal personale del supermercato mentre “prelevavano” dagli scaffali alcuni cosmetici e prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 20 euro. Avevano nascosto tutto nella borsa, non avendo alcuna intenzione di pagare, ma sono state bloccate prima di guadagnarsi la via di fuga.

La merce recuperata è stata restituita al proprietario mentre le due donne, come detto, sono finite nei guai. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dagli uomini dell’Arma di Martano, che procede.