Rubano le sue foto profilo per promuovere un sito porno. Vittima una giornalista leccese

Disavventura social per la giornalista leccese Barbara Politi che ha scoperto le sue foto pubblicate su Instagram in bella mostra su un sito di incontri hard. La collega, oggi speaker di punta di Telenorba, e già vice caporedattore di Studio100 Lecce, ha invitato amici e conoscenti su Facebook a segnalare immediatamente questi pirati senza scrupoli, in considerazione del fatto che tali reati informatici sono purtroppo sempre più numerosi e possono riguardare tutti noi, a nostra insaputa.

Oggi stesso sarà interessata del caso la polizia postale che, in altra occasione, ci aveva già spiegato come sia particolarmente difficile risalire all’identità di questi criminali che operano principalmente dall’estero (in particolare dal Sud America), tuttavia sarà almeno possibile bloccarli ed evitare che il raggiro possa continuare a produrre danni.

“Come personaggi pubblici siamo abituati a critiche e a violazione della privacy – ha commentato la giornalista – ma dispiace che molte professioniste, mamme, e donne rispettabilissime debbano ritrovarsi ad essere associate ad ambiti equivoci o addirittura illeciti. Per questo bisogna stare attenti sui social network, anche se in molti casi bisogna saper affrontare tali situazioni con lo spirito giusto, senza imbarazzi, né vittimismo.”

A noi il compito della denuncia, ai lettori il consiglio di fare attenzione, sempre.