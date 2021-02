Calimera, rubano un cellulare e due altoparlanti ma vengono scoperti: nei guai tre ragazzi

Dovranno rispondere del reato di ricettazione tre ragazzi per il furto di un cellulare e di due altoparlanti. A svolgere le indagini sono stati i militari della stazione di Calimera che hanno deferito in stato i tre giovani.

Si tratta di un 18enne, un 19enne e un 25enne, trovati in possesso del telefono cellulare e degli altoparlanti in seguito alla perquisizione dei carabinieri. Le indagini per recuperare la refurtiva erano iniziate con la denuncia del furto presso la stazione di Calimera lo scorso 2 febbraio.

La refurtiva è stata recuperata ed è stata restituita al legittimo proprietario. I tre ragazzi sono stati deferiti in stato di libertà.