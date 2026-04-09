Ruffano, auto in fiamme nella notte. Distrutte due vetture in via Trieste

Paura intorno alle 2:00 nel Salento. Il rogo ha coinvolto una Citroen C3 e una Fiat Punto appartenenti alla stessa famiglia. Indagano i Carabinieri.

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Ennesimo episodio di cronaca nel Salentro legato al fuoco. Erano circa le ore 2:00 quando un incendio è divampato in via Trieste, a Ruffano, avvolgendo due automobili parcheggiate lungo la strada.

Le fiamme hanno completamente distrutto una Citroen C3 e una Fiat Punto. Entrambi i veicoli, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, risultano intestati a due componenti dello stesso nucleo familiare.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio: grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, il rogo non si è propagato alle abitazioni vicine né alle altre autovetture in sosta nella zona, limitando i danni al perimetro dei due mezzi coinvolti.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale. I militari hanno avviato i rilievi tecnici per determinare l’origine delle fiamme. Sebbene non siano stati ancora ufficialmente rinvenuti inneschi evidenti, gli inquirenti non escludono alcuna pista. Le indagini sono tuttora in corso.

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