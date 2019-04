‘Viaggio sempre senza pagare’. L’autista lo invita a scendere, senegalese sfascia la porta del bus

La scena accaduta sul bus di linea numero 35, purtroppo, è all’ordine del giorno. Al punto che non ci si dovrebbe stupire più. Non la pensano così quei cittadini che hanno contattato la nostra redazione per raccontare, con toni allarmati. l’episodio a cui hanno assistito.

Alla fermata a pochi passi dal Bar Commercio, sul mezzo è salito uno straniero che ha preteso di viaggiare senza biglietto. Giustamente, la cosa non è andata giù al conducente che, in modo garbato, ha chiesto all’uomo di acquistare il ticket utile per usufruire della corsa. Non lo avesse mai fatto.

Il giovane africano prima ha affermato di essere abituato a viaggiare senza pagare, sostenendo che nessuno gli avrebbe mai detto nulla né contestato questa sua abitudine. Poi, notando la fermezza dell’autista che pretendeva, invece, il biglietto ha dato letteralmente in escandescenza, offendendo con ogni termine chi lo invitava a mettersi in regola. Notando, infine, che il bus urbano non proseguiva la corsa in attesa che scendesse ha cominciato a sferrare calci e pugni alla porta centrale, quasi distruggendola.

Tanta la paura tra i passeggeri che non riuscivano a capacitarsi di tanta violenza. I poveretti sono stati costretti a rimanere sul mezzo, quasi intrappolati dalla furia incontrollabile dello straniero. Tra i testimoni anche una mamma, letteralmente terrorizzata per la sua bambina che viaggiava con lei. La donna ha approfittato di un momento favorevole per ‘scappare’ mentre, allertati dagli altri passeggeri, sono sopraggiunti i Carabinieri che hanno fermato l’uomo.

Da quantificare i danni che ha subito il bus, le cui porte centrali sono inservibili.