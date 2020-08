Vanno in vacanza in Grecia, ma al ritorno scoprono di avere il Covid. Contagiati cinque giovani salentini

Molto probabilmente la vacanza per loro è andata esattamente come se la aspettavano, ma i problemi sono sorti al loro ritorno.

È accaduto a cinque giovani salentini che dopo aver svolto un periodo di ferie in Grecia, dopo essere ritornati in provincia di Lecce, hanno eseguito il tampone risultando positivi al coronavirus.

La comitiva era composta da 10 persone e i contagiati sono due di Muro Leccese e altri tre di comuni limitrofi.

Adesso il timore è che questi abbiano potuto avere numerosi contatti con altre persone e per questo la Asl di Lecce si è prontamente attivata per ricostruire i loro spostamenti.

A ufficializzare la positività dei due cittadini muresi lo stesso sindaco del comune, Antonio Lorenzo Donno con un post su facebook: “Riesco a scrivere solo ora dopo un pomeriggio ed una serata piena di contatti.

Purtroppo, oggi ho avuto conferma che, tra i ragazzi che hanno partecipato al viaggio, al momento, ne risultano contagiati 5. Due sono di Muro, gli altri di paesi limitrofi. Ma questo poco importa, perché tutti siamo sulla stessa barca.

I ragazzi non contagiati comunque sono stati messi in quarantena, come anche tutti i familiari dei contagiati, nonché le persone che, eventualmente, sono state in contatto.

Per domattina (oggi ndr), alle 9.30, ho convocato una riunione urgente del Centro Operativo Comunale per garantire massima attenzione.

Vi chiedo di stringerci intorno alle famiglie di questi nostri giovani in un virtuale abbraccio, cercando di evitare di additare o colpevolizzare. Sono questi i momenti in cui dobbiamo dimostrare di essere ‘Comunità’.

Vi terrò aggiornati su ulteriori sviluppi”.