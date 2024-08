Salvata una tartaruga nell’Area Marina protetta di Porto Cesareo. Aveva ingerito una lenza con un amo

Una tartaruga è stata salvata nel mare dell’Area Marina protetta di Porto Cesareo. Aveva ingerito una lenza con un amo.

Questi i fatti, così come sono stati raccontati dagli uomini in divisa: la Caretta Caretta si trovava al largo di Porto Cesareo, quando è stata ‘notata’ da alcuni diportisti. Un dettaglio, in particolare, è saltato all’occhio: una lenza di

nylon fuoriusciva dalla cloaca di questa tartaruga, in difficoltà. A quel punto, i diportisti hanno contattato, senza perdere tempo prezioso, l’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea che insieme al personale dell’Area Marina

Protetta è intervenuto per recuperare l’esemplare ancora in vita.

Una volta arrivati in porto, il personale dell’Area Marina Protetta e i militari della Guardia Costiera hanno la tartaruga al Centro Recupero Tartarughe di Calimera, centro specializzato che effettua l’accoglienza di questi animali in difficoltà.