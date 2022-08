In difficoltà a largo di Porto Cesareo per le condizioni meteo, equipaggio di una barca a vela salvato dalla Guardia Costiera

Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto alcune persone a bordo di una barca. Fortunatamente il pronto intervento dei militari, ha fatto sì che il tutto si concludesse solo e soltanto con un grosso spavento.

Nella tarda mattinata di oggi il personale dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea

è stato allertato da uno degli occupanti di un’imbarcazione a vela che, a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteo, ha segnalato di trovarsi in difficoltà.

Prontamente, quindi, è stato inviato in zona il battello GC B35 da Porto Cesareo, che ha raggiunto il veliero con 8 persone a bordo a circa mezzo miglio dall’Isola Grande.

Sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Gallipoli, dopo aver tranquillizzato l’equipaggio, gli uomini dell’Ufficio locale marittimo ha scortato la barca fino all’ormeggio.

La Guardia Costiera, come sempre, raccomanda di consultare sempre i bollettini meteo prima di ogni uscita in mare e di chiamare il numero blu 1530 in caso di difficoltà.