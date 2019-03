La barca si incaglia vicino all’Isola della Malva, salvato un anziano pescatore

Disavventura alle prime luci dell’alba per un anziano pescatore, rimasto incagliato con la sua imbarcazione a pochi passi dell’Isola della Malva, nel comune di Porto Cesareo. Difficile dire cosa sia accaduto esattamente durante la navigazione. Probabilmente il malcapitato non si era accorto di essere arrivato troppo vicino alla costa e un’onda, improvvisa e inaspettata, ha fatto il resto “arenando” la barca in legno, lunga circa cinque metri.

Una volta scattato l’allarme, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La Sala operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha invitato nella zona un gommone, il mezzo più “idoneo” ad intervenire viste le caratteristiche morfologiche del luogo. In aiuto, anche una motovedetta CP 327 che ha ‘recuperato’ l’anziano che, nel frattempo, aveva trovato riparo sull’isola.

Gli uomini in divisa intervenuti non solo hanno tratto in salvo il pescatore, accompagnandolo a terra sano e salvo, ma hanno anche recuperato la barca. L’imbarcazione, infatti, è stata disincagliata e condotta in porto in tutta sicurezza dai militari che hanno effettuato le manovre opportune sotto la supervisione di una motovedetta della Guardia Costiera.