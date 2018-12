Cade in mare mentre recupera l’attrezzatura, anziano pescatore salvato dalla Guardia Costiera

Stava recuperando l’attrezzatura, quando è caduto dalla sua imbarcazione. Poteva finire in tragedia, ma per fortuna un altro uomo di mare che si trovava lì per caso ha ascoltato le urla disperate del pescatore di 83enne finito in acqua ed ha chiesto immediatamente aiuto.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 10.00, quando sul numero di emergenza in mare 1530 è giunta la richiesta di soccorso da parte di un pescatore professionista che aveva trovato un uomo in mare, attirato dalle sue grida disperate. Si trovava a pochi metri dall’imbarcazione da cui era caduto. Così, senza perdere altro tempo, ha chiesto aiuto.

Scattato l’allarme, sul posto – a circa due miglia dal porto commerciale di Gallipoli – si sono precipitati gli uomini della Guardia Costiera della Città Bella, a bordo di una motovedetta specializzata nella ricerca e nel soccorso ed un gommone. Seguendo il segnale, i militari hanno trovato anziano in difficoltà e lo hanno recuperato. Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti.

Il naufrago, cosciente anche se visibilmente infreddolito e scosso, è stato portato a terra e consegnato nelle mani del sanitari del 118 che hanno provveduto a tutte le cure del caso prima di accompagnarlo in Ospedale per alcuni accertamenti di rito. Se la caverà, paura a parte che deve essere stata tanta.

L’imbarcazione, nel frattempo, è stata recuperata e consegnata nelle mani dei famigliari dell’uomo.