Scappa da un maneggio e vaga spaesato sulla statale 101, pony salvato dai Vigili del Fuoco

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 8.00 del mattino, quando ai Vigili del Fuoco sono giunte diverse segnalazioni. Tutte raccontavano di un pony che correva sulla strada statale 101. Sorpresi per l’incontro decisamente inusuale, ma anche spaventati per quello che sarebbe potuto succedere sia all’animale che sembrava spaesato e spaventato che agli automobilisti che avrebbero potuto trovarselo davanti come “ostacolo”, i passanti hanno chiesto aiuto al Comando. E nel giro di pochi minuti una squadra si è precipitata sulla Gallipoli-Lecce.

In effetti, il pony, fuggito da un maneggio, correva sulla statale in direzione Lecce creando notevoli pericoli alla circolazione. Tanto che più di una persona ha lanciato l’allarme, come detto. Dopo averlo trovato, i caschi rossi hanno cercato di fermarlo e tranquillizzarlo. Una volta “conquistata” la sua fiducia, l’animale è stato consegnato sano e salvo ad un maneggio che ha provveduto a trasportarlo con un mezzo idoneo a casa, nella struttura da cui era fuggito.

Subito dopo la circolazione stradale è tornata alla normalità.