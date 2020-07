Attivate nuove fototrappole a Gallipoli, scatta la sanzione per sei “sporcaccioni”

“Un prezioso lavoro di squadra che ha coinvolto, come sempre, l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Venneri, il Presidente della Commissione Ambiente Cosimo Nazaro e l’Assessore alla Polizia Municipale Paola Scialpi. Il Corpo di Polizia Municipale è impegnato in un lavoro estremamente delicato: per questo intendo ringraziare l’Agente di Polizia Locale Antonio Verona per il lavoro meticoloso svolto e per l’impegno costante dimostrato. Non tollero più i commenti in cui si dice che la città non è pulita e poi si è colpevoli in prima linea. C’è chi predica bene e razzola male, basta dire che la città è sporca: spesso i responsabili di tale scempio sono i primi a lamentarsi sui social”, con queste parole il primo cittadino di Gallipoli, Stefano Minerva, commenta l’attivazione di nuove fototrappole sul territorio comunale, che hanno lo scopo di stanare chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti senza conferirli in maniera corretta.

Dopo i controlli dei mesi precedenti, nel corso della scorsa settimana sono stati sanzionati ulteriori trasgressori.

Dopo una settimana dalla messa in funzione dei nuovi si è proceduto con gli accertamenti grazie al lavoro della Polizia Municipale. Al momento sono sei i contravventori che hanno indebitamente abbandonato i sacchetti della spazzatura e vari oggetti in varie aree della periferia.

Si tratta di un’operazione trasversale che interessa e coinvolge vari settori: dall’Ufficio Ambiente a quello dei Servizi Informatici fino ad arrivare alla Polizia Municipale.

“Continuo a stupirmi di questi ripetuti atti di inciviltà”, conclude il Sindaco. Durante la quarantena, abbiamo monitorato la situazione e sanzionato i colpevoli: ora abbiamo rafforzato i controlli e l’intero territorio è supervisionato dalle fototrappole”.