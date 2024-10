Sorpreso con 173 ricci di mare, scatta la sanzione per un pescatore

Nella giornata di oggi, alle prime luci dell’alba, i militari della Guardia Costiera in servizio presso la Delegazione di Spiaggia di San Foca, nel corso di una specifica attività di vigilanza costiera volta al contrasto della pesca di frodo, hanno individuato un pescatore dedito alla pesca illegale dei ricci di mare e proceduto a suo carico al sequestro di oltre 173 esemplari rinvenuti in prossimità della costa, in acque basse.

Contestualmente è stata contestata e notificata al trasgressore una sanzione amministrativa che prevede il pagamento fino ad un massimo di 6.000 euro.

L’attività, condotta con il coordinamento del Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli e in linea con le direttive del Centro di Controllo Area Pesca della Direzione marittima di Bari, rientra tra le iniziative per la salvaguardia del riccio di mare in applicazione del disposto di cui alla Legge Regionale n. 6 del 18 aprile 2023, che vieta “la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari del riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi”.

Successivamente il prodotto ittico sequestrato, essendo risultato ancora vitale dopo visita del servizio veterinario, è stato rigettato in mare e restituito al suo habitat naturale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni lungo tutto il litorale salentino della provincia di Lecce.