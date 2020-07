Rintracciati 29 migranti sulla terraferma a Leuca, tra loro anche due minori

I Carabinieri ne hanno rintracciati 29, ma si ipotizza che il numero possa essere più elevato e che altri siano sfuggiti alle ricerche.

Nella tarda serata di ieri, i militari dell’Arma, a Santa Maria di Leuca, hanno individuato un gruppo di migranti, ma non in mare, bensì quando erano già giunti sulla terraferma.

Gli uomini della “Benemerita”, hanno fermato dapprima 8 persone, poi, in vari momenti, ne sono stati rintracciati altri, fino ad arrivare ad un totale di 29 ma, ripetiamo, potrebbero essere di più.

Al momento dei controlli, si sono dichiarati tutti di etnia curda e turca, tranne uno di nazionalità marocchina e tra loro erano presenti due minori non accompagnati.

A ogni modo è mistero sulle modalità di sbarco, visto che, il natante con cui sono giunti nel Salento non è stato rintracciato. Si ipotizza che sia riuscito a sfuggire ai controlli, abbia effettuato lo approdo per poi riprendere la via del mare.

Dopo aver prestato i primi soccorsi e aver svolto le operazioni di riconoscimento, sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza, “Don Tonino Bello” di Otranto.