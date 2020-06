Nuovo sbarco a Leuca, 6 migranti intercettati: tra di loro anche 16enne accompagnato dal nonno

Continuano gli sbarchi sulle coste del Salento che nella giornata di ieri 27 giugno ha accolto nuovi migranti intercettati al largo di Santa Maria di Leuca dalla Capitaneria di Porto. Si tratta di 6 uomini di nazionalità siriana e irachena e tra di loro c’è anche un minorenne. Il ragazzo, appena 16enne, ha tentato il viaggio della speranza verso l’Italia accompagnato da suo nonno, anche lui a bordo dell’imbarcazione.

I migranti, una volta individuati dagli uomini in divisa, sono stati fatti approdare al porto dove i medici degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF hanno fatto i primi rilievi, per capire le condizioni di salute dei migranti. L’attenzione, in tempi in cui la pandemia globale non si è ancora esaurita ovunque, rimane molto alta. Insieme a loro anche i volontari della Croce Rossa Italiana che hanno provveduto a rifocillare i migranti. Nessuno dei 6 uomini è in cattive condizioni.