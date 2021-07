Nuovo sbarco nel Salento, soccorsi 68 migranti al largo di Torre Vado

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’una, quando i militari della sezione navale della Guardia di Finanza hanno “notato” un veliero a largo di Torre Vado. Sull’imbarcazione, diretta verso le coste del Salento, c’erano 68 migranti, quasi tutti iraniani. Presenti a bordo anche nove iracheni, cinque donne e tre minori.

Una volta raggiunta dagli uomini delle Fiamme Gialle nello specchio d’acqua della marina di Morciano di Leuca, l’imbarcazione è stata scortata fino al porticciolo di Santa Maria di Leuca, dove il gruppo è stato soccorso dai volontari della locale Croce Rossa Italiane e dai sanitari che avevano raggiunto la banchina con le ambulanze in caso di necessità. Nessuno ha avuto bisogno delle cure del 118. Provati dalla traversata, ma stanno tutti bene.

Come accade sempre in questi casi, è scattato il protocollo anticovid. I migranti sono stati sottoposti al tampone per scongiurare la presenza nel gruppo di eventuali positivi. Terminate le prime visite e i test, gli stranieri sono stati accompagnati alle prime luci dell’alba al centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto, dove saranno ascoltati dal pool per cercare di ricostruire il viaggio e la traversata in mare.

Il veliero, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato posto sotto sequestro.