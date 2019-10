Operazione antidroga “Eyes in the Sky”: 57enne di Melpignano lascia il carcere

Lascia il carcere, il 57enne di Melpignano arrestato giovedì scorso, nell’ambito dell’operazione antidroga “Eyes in the Sky”. Il gip Sergio Tosi ha concesso a Luigi Golia gli arresti domiciliari lavorativi.

Il giudice ha emesso il provvedimento al termine dell’udienza di convalida dell’arresto. Golia, assistito dall’avvocato Dimitry Conte, ha risposto alle domande, negando gli addebiti.

L’imponente operazione investigativa, che ha coinvolto anche altri comuni della Provincia, è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Maglie – con la collaborazione del personale dello squadrone eliportato Carabinieri Puglia e del nucleo cinofili di Modugno.

Nella sua villa di campagna Golia deteneva 292 grammi di cocaina purissima. Erano accuratamente nascosti all’interno di una colonnina per innaffiare. E ancora sono stati trovati due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1,800 euro in banconote di piccolo taglio.