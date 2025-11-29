Esce di casa e scompare nel nulla, Tatiana cercata in tutta Italia

Sono giorni sospesi, fatti di ansia e speranza, quelli che la comunità di Nardò sta vivendo dalla scomparsa di Tatiana Tramacere. Dal 24 novembre, della 27enne non si hanno più notizie. L’orologio aveva da poco segnato le 15.30 quando la ragazza, originaria di Kiev, ma residente a Nardò fin da bambina, è uscita di casa, una abitazione nel cuore della cittadina, dove non è più rientrata. Da allora nessuna traccia, solo preoccupazione e silenzio. Un silenzio pesante che ha spinto la famiglia a chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine, facendo scattare le ricerche, ora estese a tutta Italia.

Nessuna pista sembra essere esclusa, neppure quella dell’allontanamento volontario, ma più passano i giorni più cresce la preoccupazione e si moltiplicano le domande, tutte senza risposta. L’unica ipotesi che sembra improbabile è quella di una fuga in Ucraina. Tatiana ha lasciato il suo paese di origine quando era bambina e non avrebbe legami né punti di riferimento.

Tatiana conduce una vita tranquilla e riservata. Lavora da casa nel settore della pubblicità, in smart working. Nulla, nei giorni precedenti alla scomparsa, sembrava suggerire un malessere o un progetto di allontanamento.

Il fratello, militare di stanza in provincia di Udine, è rientrato a Nardò per seguire da vicino le ricerche. Tra loro c’è un legame forte, ma nemmeno lui ha ricevuto messaggi o confidenze capaci di spiegare cosa sia accaduto o cosa la sorella potesse aver pianificato.

Gli avvistamenti e le indagini sui sistemi di videosorveglianza

Alcuni testimoni hanno raccontato di averla vista in città, in almeno due occasioni successive alla scomparsa. L’ultimo episodio risale a giovedì, in largo Osanna, dove alcuni passanti sostengono di averla incrociata. Gli investigatori non stanno lasciando nulla al caso e per chiarire i dubbi hanno acquisito tutte le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installate della zona, nella speranza di ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane e comprendere se si sia effettivamente trattenuta a Nardò dopo l’allontanamento.

C’è anche un’altra possibilità: che la ragazza possa essersi rifugiata in un’abitazione della zona, magari grazie alle chiavi lasciatele da qualche conoscente. Una pista delicata e tutt’altro che semplice da confermare, ma che gli investigatori non vogliono trascurare.

L’appello della famiglia e la descrizione di Tatiana

La famiglia di Tatiana, che da giorni attende con angoscia un segnale, rinnova l’appello alla comunità e a chiunque possa averla vista. La protezione civile ha diffuso una descrizione dettagliata:

Altezza: circa 1,55 m

Capelli: lunghi, lisci, rossi

Occhi: azzurri

Abbigliamento al momento della scomparsa: jeans e cappotto grigio

Chiunque abbia informazioni, anche minime, è invitato a contattare le forze dell’ordine.

In una città che spera, che si ferma e che osserva ogni dettaglio con occhi nuovi, resta uno spazio vuoto: quello lasciato da Tatiana nel suo improvviso silenzio. Le ricerche continuano, e con esse la speranza che questa storia possa presto trovare una risposta.