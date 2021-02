Avvistato dopo la sparizione ma nessuna traccia di lui, scomparso un 49enne di Lecce

È ormai un mese che Filippo Incarbone, 49enne di Lecce, è sparito dalla sua casa di Corso Torino a Vigevano, in provincia di Pavia, dove lavora come autista. Un caso rimasto ancora aperto, che ha portato le telecamere del noto programma “Chi l’ha visto?” per trovare l’uomo, tra la preoccupazione di familiari ed amici.

A partire dalla data della sparizione, però, sarebbe due gli incontri effettuati dall’uomo, intorno al 15 maggio. A raccontarlo è l’amica leccese Lucianna Tommasi, anche lei trasferitasi a Vigevano per 15 anni e che ha fatto girare la foto dell’uomo sui social nella speranza di ritrovarlo. La donna, infatti ha spiegato che a Vigevano c’era un gruppo di persone, amici, tutti provenienti da Lecce., a cui si è rivolta per far girare la richiesta di aiuto sui social.

Molte persone l’avrebbero visto intorno al 16 gennaio, a 10 giorni dalla scomparsa. Sono queste le segnalazioni fatte direttamente sul social di Lucianna: una volta a passeggio con dei cani non suoi, un’altra volta si trovava nei pressi di un negozio. Ma c’è una costante in questi racconti: Filippo sarebbe parso dimagrito e si sarebbe fatto crescere la barba.

Le indagini

Dopo le segnalazioni via social, il fratello dell’uomo si è recato da Lecce a Vigevano per sporgere ufficialmente denuncia. Da quel momento la macchina delle ricerche si è messa in moto ed il caso è arrivato all’attenzione di RaiTre, sul noto programma “Chi l’ha visto?” . Chiunque lo avvisti, deve contattare le forze dell’ordine.