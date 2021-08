Chiama la figlia poi il nulla, scomparso un 80enne di Copertino. Ritrovato a Maruggio

L’orologio aveva da poco segnato le 13.00, quando ha telefonato alla figlia per avvisarla che stava tornando a casa da Porto Cesareo, dove era andato di buon mattino al volante della sua Fiat Punto bianca. Da quel momento, è calato il silenzio. Sono ore di preoccupazione e paura per la famiglia di Antonio Grandioso, 80enne di Copertino di cui non si hanno più notizie da ore.

Nella sua abitazione non è mai arrivato. I parenti più stretti hanno cercato di contattarlo, il cellulare continuava a squillare, ma quando non hanno ricevuto risposta hanno bussato alla porta delle Forze dell’Ordine per far scattare la macchina delle ricerche. Gli uomini in divisa, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile sono già in campo con diverse squadre.

Aggiornamento. Ritrovato l’uomo scomparso a Maruggio

Nel pomeriggio l’uomo è stato ritrovato a Maruggio, in provincia di Taranto. Versa in buone condizioni. Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno operato con l’ausilio dei droni.