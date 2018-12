Esce da casa e scompare nel nulla, nel furgone lascia una lettera. Paura per un 54enne

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 8.00 di questa mattina, quando Giuseppe Santoro, un commerciante ambulante di frutta e verdura, si è allontanato dalla sua abitazione di Villa Castelli a bordo del furgone che utilizzava per lavoro. Il mezzo è stato ritrovato in via 1° Maggio, mentre dell’uomo si è persa ogni traccia.

L’unico indizio per la famiglia, preoccupata per quest’assenza, è una lettera che il 54enne ha lasciato nel camioncino, prima di sparire nel nulla. Sul foglio fa intendere che il suo è un allontanamento volontario per problemi di natura personale ed economica. Nulla più.

La famiglia ha voluto lanciare l’allame e diramare una descrizione dell’uomo che possa essere utile nelle ricerche. L’ultima volta che il signor Santoro è stato visto indossava dei pantaloni di colore verde, un gilet imbottito ed una maglia di lana dello stesso colore (verde).

Per quanto riguarda l’aspetto fisico: è alto 1,67 circa, corporatura robusta, capelli ricci neri e occhi scuri.