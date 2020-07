Non torna a casa da giorni e il cellulare è spento, ritrovato il 42enne di Palmariggi scomparso

È stato ritrovato e, cosa più importante, sta bene Enzo Antonazzo, il 42enne di Palmariggi di cui non si avevano più notizie da giorni. Da quando si era allontanato al volante della sua Punto nera vecchio modello senza più tornare a casa, dove vive da solo.

Il cellulare sempre spento e quel silenzio “inspiegabile” avevano spinto la sorella dell’uomo a bussare alla porta delle Forze dell’Ordine per chiedere aiuto, per raccontare che il fratello si era probabilmente allontanato volontariamente, ma che temeva che potesse essergli capitato qualcosa.

La denuncia di scomparsa, scritta nero su bianco, ha permesso di dare il via alle ricerche coordinate dalla Prefettura. L’attenzione, per ora, si sta concentrando nella zona di Gallipoli, l’ultima cella agganciata dal telefono del 42enne. A condurre alla “Città Bella” non è solo il punto di rivelazione del cellulare. Grazie alle foto condivise sui social più di un testimone è convinto di aver visto l’uomo negli ultimi giorni. Accanto l’appello, rivolto a chiunque possa averlo incrociato o aver notato l’auto.

Poi il lieto fine. Il 42enne è stato ritrovato.