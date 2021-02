Scontro tra auto e scooter nel centro di Nardò, 16enne ricoverato in gravi condizioni

Ancora un grave incidente si è verificato nel Salento e questa volta non in strade extraurbane, bensì, in centro cittadino.

Nella serata di ieri, a Nardò, nei pressi dell’incrocio tra Corso Galliano e Via Cavour, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati una Fiat Panda, condotta da una donna e uno scooter guidato da un 16enne. Ad avere la peggio il ragazzo sul motociclo che, sbalzato dalla sella, è caduto rovinosamente a terra.

I passanti, accortisi di quanto avvenuto hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che, dapprima hanno prestato le prime cure al malcapitato sul posto per poi trasportarlo a sirene spiegate presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La conducente dell’auto non ha riportato ferite ed è risultata negativa ai test per l’assunzione di sostanze alcoliche o di droga.

Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al sinistro.