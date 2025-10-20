Scontro sulla Maglie-Cutrofiano, auto si Ribalta. Due ragazze ferite

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada che collega Maglie a Cutrofiano, causando il ferimento di due persone.

Lo scontro, ha coinvolto due vetture, una Volkswagen Golf e una Fiat 500.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto, ripetiamo, tra una Golf condotta da un uomo e una Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano due ragazze. La dinamica precisa è ancora al vaglio degli inquirenti, ma la violenza dell’urto è stata tale da provocare il ribaltamento dell’auto di fabbricazione italiana, che ha finito la sua corsa capovolta sulla carreggiata.

Le conseguenze più gravi si sono purtroppo registrate per le due occupanti della 500. I soccorsi sono stati immediati: i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno condotto le due ragazze in ospedale.

Il conducente della Golf, sebbene visibilmente sotto shock, avrebbe riportato fortunatamente solo lievi contusioni.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la sede stradale per prevenire ulteriori pericoli.