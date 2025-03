Scontro tra Bmw e Citroen in Viale Papa Giovanni Paolo II, autovettura si ribalta. Due persone in ospedale

E’ di due persone trasportate in ospedale il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nel capoluogo.

Alle ore 21:10 di ieri sera, per cause ancora da chiarire, in Viale Papa Giovanni II, si sono scontrate due autovetture, una Bmw X4 e una Citroën C3.

A causa dell’impatto l’auto di fabbricazione francese, è uscita fuori strada e si è ribaltata sul fianco. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero della Citroen, rimasti feriti.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasportato i due in ospedale

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno messo in sicurezza i veicoli per prevenire ulteriori rischi.

A occuparsi dei rilievi, per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, gli agenti di Polizia Locale