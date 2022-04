Scontro tra furgone e moto sulla Corigliano-Galatina, 43enne in gravi condizioni al “Fazzi”

Ancora un incidente grave si registra sulle strade del Salento.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 7.00, per cause ancora da chiarire, sulla strada che collega Corigliano d’Otranto a Galatina, due mezzi, un furgoncino e una moto, si sono scontrati.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un 43enne di Palmariggi, che è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Non appena è stato lanciato l’allarme sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi condurla in codice rosso presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata sottoposta a una serie di accertamenti e ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza come si siano svolti i fatti. Utile alle investigazioni, l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente.