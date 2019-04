Scoperta bomba artigianale nascosta tra le siepi dei giardini pubblici di Maglie, indagano i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di una serie di servizi perlustrativi e di controllo del territorio intensificati a seguito dell’omicidio di Mattia Capocelli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie hanno rinvenuto un ordigno artigianale confezionato presso un giardinetto pubblico.

L’intervento degli artificieri in forza al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce ha consentito di accertare che l’esplosivo, con innesco a miccia, era stato confezionato con povere pirica e una bombola di gas butano, per un peso complessivo di circa mezzo chilogrammo.

L’ordigno, che era perfettamente in grado di deflagrare, è stato disinnescato e non si esclude fosse stato occultato nella vegetazione al fine di essere utilizzato successivamente per attentati dinamitardi.

Sono in corso accertamenti di natura tecnico scientifica al fine di verificare la presenza di impronte o tracce biologiche e poter risalire a chi ha confezionato l’esplosivo.