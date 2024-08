Maxi sequestro di marijuana sulla Lecce-Campi, 428 piante ritrovate in un terreno

Un’importante operazione antidroga è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Lecce che, nel corso di un servizio mirato alla lotta allo spaccio, hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana.

L’operazione, condotta nelle prime ore del mattino, ha portato al sequestro di ben 428 piante di cannabis indica in un terreno apparentemente abbandonato, situato lungo la strada statale 7 ter che collega Lecce a Campi Salentina.

Le piante, di dimensioni variabili tra i 70 centimetri e i 2 metri, si trovavano in tre diverse zone del terreno, tutte in ottimo stato vegetativo e pronte per la raccolta.

Al termine delle operazioni, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili della coltivazione illegale. Sono in corso analisi approfondite sui campioni prelevati per determinare il contenuto di THC e il valore di mercato della droga sequestrata.